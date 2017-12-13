Страшные снимки Даны Борисовой из больницы

Телеведущую без макияжа очень трудно узнать. Но в ее тяжелом состоянии не до лоска и красоты.

В распоряжении Dni.Ru оказались фотографии экстренно госпитализированной каретой скорой помощи Даны Борисовой. В лежащей на больничной койке женщине без макияжа сложно узнать телеведущую. Но болезнь ведь никого не красит.

"Во время моего нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась, – рассказала Dni.Ru Дана о причинах своего нахождения в палате клиники. – Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать. И до сих пор мучаюсь из-за психосоматического тонзиллита – он обостряется в момент стрессов. Накануне я была в суде, где решалась судьба моей дочери Полины, очень перенервничала там. А на следующий день мне надо было идти сниматься в программу к Андрею Малахову "Прямой эфир". Но голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма, состояние тяжелое! Поэтому я выпила все, что было дома от тонзиллита. Мне стало плохо, и я вызвала скорую, чтобы промыли мне желудок. Врачи госпитализировали меня".

Сообщила она и подробности тяжбы с бывшим мужем за право видеться с дочерью. Именно после стычки в суде организм, мол, и дал сбой. "Максим настаивает на том, чтобы я встречалась с Полиной не чаще двух раз в месяц по часу. Я же знаю, что имею право на три раза в неделю с ночевкой ребенка у меня. Первый суд я уже выиграла. Правда, сама Полина не очень идет на контакт. Вот из-за всех этих переживаний я и заболела. А пресса придумала, будто я хотела покончить с собой. Ну что за ерунда?!"