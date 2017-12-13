У Даны Борисовой порвана диафрагма

Состояние телеведущей тяжелое. Но она просит не верить слухам о ее попытке свести счеты с жизнью.

Новость о том, что Дана Борисова совершила попытку самоубийства, вмиг облетела все издания. Поклонники были поражены решением телеведущей свести счеты с жизнью. То обстоятельство, что сама Дана не отвечала на звонки журналистов, добавляло тревожности. Но корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с Даной и выяснить подробности случившегося.

"Я сама узнала про то, что якобы решила покончить с собой, из интернета, – заявила сквозь кашель Дана. – И была сильно удивлена этими небылицами. Возникли же они из-за непорядочности врачей скорой помощи. Во время моего нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась. Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать. И до сих пор мучаюсь из-за психосоматического тонзиллита – он обостряется в момент стрессов. Накануне я была в суде, где решалась судьба моей дочери Полины, очень перенервничала там. А на следующий день мне надо было идти сниматься в программу к Андрею Малахову. Но голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма, состояние тяжелое! Поэтому я выпила все, что было дома от тонзиллита. Мне стало плохо, и я вызвала скорую, чтобы промыли мне желудок. Врачи госпитализировали меня и поспешили тут же "слить" горячую новость репортерам таблоида, а те домыслили и раструбили".

"Я верующий человек, никогда в жизни не наложила бы на себя руки, – продолжает Дана. – Сейчас у меня в жизни все хорошо, поводов для негативных мыслей нет. Поэтому, еще раз подчеркну, никакой попытки суицида я не предпринимала!"