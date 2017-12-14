Равшана Куркова показала "беременное" фото

Популярная актриса Равшана Куркова обнародовала свежее фото, на котором позирует с внушительным животом. Поклонники артистки пришли в неописуемый восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Равшана Куркова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в закрытом коричневом платье с белым воротничком. При этом одной рукой популярная актриса обнимает женщину-стилиста, а другую держит на внушительном животе.

Многочисленные подписчики, считающие дни до того момента, когда Равшана сообщит о беременности, пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Однако вскоре выяснилось, что Куркова обзавелась животиком исключительно для съемок нового фильма. Интересно, что режиссером картины "Белая ворона" выступает известный голливудский актер Рэйф Файнс.

"Если в одном человеке сочетаются внимательный и тонкий режиссер, гениальный артист и, возможно, самый добрый и скромный человек на планете – значит, вы не ошиблись, это Рэйф Файнс. И это, конечно, счастье, а не работа! ❤️" – призналась Равшана Куркова на своей страничке.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Дек 13 2017 в 12:40 PST

Несмотря на то что у актрисы живот оказался накладным, поклонники оставили позитивные комментарии относительно преображения Равшаны. "Равшана, милая, не устану повторять, Вы прекрасны! Восхищаюсь!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чистота глаз. Непокорность волос. Как у вас все противоречиво сплелось", "А чего это вы за живот держитесь 😀😀😀", "Беременная 😍", "Вы здесь как настоящая беременная девушка, вам очень идет ❤️❤️❤️", – осыпали Куркову комплиментами фанаты. Отметим, что много лет назад Равшана пережила настоящую трагедию. У актрисы была замершая беременность.