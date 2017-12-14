Живот Иосифа Пригожина вырывается из одежды

Иосиф Пригожин появился под ручку с супругой, певицей Валерией, на престижном мероприятии. Однако у зрителей вызвал недоумение вид продюсера, который, по их мнению, надел слишком узкий пиджак, отчего живот буквально вырывался наружу.

Иосиф Пригожин и Валерия стали звездными гостями церемонии вручения престижной музыкальной премии, которая накануне состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала необычное черное платье из блестящей ткани, который дополнила лаконичными черными же шпильками и яркой красной помадой.

Однако все внимание СМИ обратилось на ее спутника, продюсера Иосифа Пригожина. Импозантный мужчина предстал перед публикой в классическом темном костюме, белоснежной рубашке и коричневых ботинках. Изюминкой образа стал ярко-фиолетовый в белое пятнышко галстук. Однако наблюдательные зрители обратили внимание на две пуговицы на пиджаке Пригожина. Нижняя оказалась свободна, а верхняя словно бы из последних сил держала петлю.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Дек 13 2017 в 11:29 PST

Фотографией с мероприятия поделилась Валерия на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. И там подписчики не смогли промолчать относительно туго натянутого на животе пиджака Иосифа Пригожина. "Йося и Лера такие прекрасные! такие гармоничные!! всегда выглядят великолепно! Ну да сейчас немного вкус ему изменил, а вообще всегда все хорошо)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что с пиджаком Пригожина? Он же сейчас лопнет!", "Ой, ой, ой пиджачок маловат. Валерия, похоже, уже устала от всего новогоднего. Платье шик!", "Вы прекрасны! А стилист Иосифа подкачал. Пиджак маловат...", "Пинджак у шрэка не сходится)))", "Уважаемая Валерия! Срочно супруга на тренажер! Ну что это такое, пуговица на пиджаке сейчас выстрелит🤣🤣🤣", – высказались внимательные подписчики.