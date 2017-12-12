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Дочери Пригожина неприятны дети Валерии

Даная Пригожина. Кадр 1tv.ru
Старшая дочь знаменитого продюсера Иосифа Пригожина Даная испытывает неприязнь к его детям от брака с Валерией. Девушка прошла тестирование на полиграфе. 
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20-летняя девушка приняла участие в программе "На самом деле" на Первом Канале. Даная Пригожина отвечала на вопросы ведущего и экспертов на полиграфе. Выяснилось, что девушка испытывает к детям Иосифа от брака с Валерией неприязнь. Сама Даная отрицала эту информацию, но детектор лжи показывал, что она врет.

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Знаменитый продюсер также прошел проверку на полиграфе. Когда старшая дочка спросила Иосифа, стыдился ли он ее, он ответил отрицательно. "Я боролся за ваши права. Я хотел, чтобы деньги, которые я давал вам, не уходили к другому мужчине. Я не хотел, чтобы вы продавали жилье, которое я купил для вас. Я никогда вас не стыдился", – заявил Пригожин. Полиграф молчал.

Он пояснил, что готов помогать дочери, если та будет проявлять инициативу. "Одно дело говорить что-то на лавочке, а другое -добиваться целей. Если человек играет на пианино, я помогу. Если человек учится, я помогу. Я хотел бы, чтобы Даночка получила знания", – объяснил продюсер.

Напомним, Даная Пригожина неоднократно рассказывала о тяжелых взаимоотношениях с отцом. Так, ранее Dni.Ru писали, что девушка не может справиться с лишним весом. Она призналась, что главная проблема – ее тяжелые отношения с отцом. "Год назад весила меньше. Сейчас набрала опять. Все из-за нервов. Пока не нормализую свое психологическое состояние, отношения с отцом, не отпущу эту боль – вес не уйдет", - рассказывала девушка.

"Для папы я никогда не стану хорошей, сколько бы ни старалась. Но признаюсь: даже в такой ситуации продолжаю его любить. Почему? Сама не знаю. И мечтаю о встрече, разговоре по душам. Выскажем друг другу обиды. И я наверняка в чем-то виновата – так пусть скажет мне об этом в лицо!" – заявляла Пригожина.

Автор: Михаил Войцеховский12 декабря 2017, 20:56

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