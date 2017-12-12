Дочери Пригожина неприятны дети Валерии

Старшая дочь знаменитого продюсера Иосифа Пригожина Даная испытывает неприязнь к его детям от брака с Валерией. Девушка прошла тестирование на полиграфе.

20-летняя девушка приняла участие в программе "На самом деле" на Первом Канале. Даная Пригожина отвечала на вопросы ведущего и экспертов на полиграфе. Выяснилось, что девушка испытывает к детям Иосифа от брака с Валерией неприязнь. Сама Даная отрицала эту информацию, но детектор лжи показывал, что она врет.

Знаменитый продюсер также прошел проверку на полиграфе. Когда старшая дочка спросила Иосифа, стыдился ли он ее, он ответил отрицательно. "Я боролся за ваши права. Я хотел, чтобы деньги, которые я давал вам, не уходили к другому мужчине. Я не хотел, чтобы вы продавали жилье, которое я купил для вас. Я никогда вас не стыдился", – заявил Пригожин. Полиграф молчал.

Он пояснил, что готов помогать дочери, если та будет проявлять инициативу. "Одно дело говорить что-то на лавочке, а другое -добиваться целей. Если человек играет на пианино, я помогу. Если человек учится, я помогу. Я хотел бы, чтобы Даночка получила знания", – объяснил продюсер.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Дек 10 2017 в 1:24 PST

Напомним, Даная Пригожина неоднократно рассказывала о тяжелых взаимоотношениях с отцом. Так, ранее Dni.Ru писали, что девушка не может справиться с лишним весом. Она призналась, что главная проблема – ее тяжелые отношения с отцом. "Год назад весила меньше. Сейчас набрала опять. Все из-за нервов. Пока не нормализую свое психологическое состояние, отношения с отцом, не отпущу эту боль – вес не уйдет", - рассказывала девушка.

"Для папы я никогда не стану хорошей, сколько бы ни старалась. Но признаюсь: даже в такой ситуации продолжаю его любить. Почему? Сама не знаю. И мечтаю о встрече, разговоре по душам. Выскажем друг другу обиды. И я наверняка в чем-то виновата – так пусть скажет мне об этом в лицо!" – заявляла Пригожина.