Странные запросы Валерии озадачили Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия стали главными героями передачи "Смак" с Иваном Ургантом. Как оказалось, у знаменитой исполнительницы весьма необычные запросы.

Звездная пара поделилась подробностями личной жизни. Выяснилось, что Валерии не так просто угодить с подарком. Пригожин рассказал, что жене не нравятся бриллианты.

"Она обожает антикварные книги, которые мне приходится каждый раз искать и добывать", – заявил продюсер. У него же запросы проще: главный подарок для Пригожина – жена рядом.

Валерия подтвердила, что равнодушна к драгоценностям. Она сказала, что предпочитает их не носить в повседневной жизни.

Поделилась певица и мыслями по поводу того, какой подарок хотела бы получить на юбилей. Оказывается, она мечтает получить полную коллекцию журналов "Крокодил". При этом артистка подчеркнула, что это может обойтись в круглую сумму.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Дек 10 2017 в 1:24 PST

Напомним, Пригожин и Валерия вступили в брак в 2004 году. Как писали Dni.Ru, продюсер считает детей певицы от прошлых отношений родными.

Важно отметить, что в 2018 году юбилей отметит и сама Валерия – ей исполнится 50 лет. Многим поклонникам трудно в этом поверить: исполнительнице удается сохранить идеальный формы.