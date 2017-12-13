Тело звезды "Дома-2" трое суток пролежало на глазах у людей

Журналисты выяснили подробности смерти найденной звезды "Дома-2" Марии Политовой. Оказалось, девушку нашли совершенно случайно.

По предварительным данным, Мария Политова скончалась около трех-четырех дней назад, и все это время ее тело пролежало возле забора одного из коттеджей в поселке под Москвой. Труп бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" практически полностью занесло снегом, поэтому прохожие не замечали его. Обнаружили Марию Политову совершенно случайно: мимо шел мужчина и вдруг заметил, что из-под тонкого слоя снега частично видно женское лицо, компетентно сообщает Telegram-канал Mash.

Известие о смерти Марии Политовой стало сенсацией. Грустное событие уже прокомментировал бывший участник телестройки Степан Меньщиков, который, как говорят, поддерживал Марию на проекте. "Я очень сочувствую родственникам. Это горе. Молодая, эффектная… Маша была личностью выдающейся, ни на кого она не походила, – цитирует Меньщикова Dom2Life. – Уникальный человек, уникальная девушка, интересная. Царствие небесное… Я тоже не святой, тоже прикалывался над ней иной раз. Она девочка такая, белая ворона… Не была похожа на других. К сожалению, ей с любовью не повезло".

Публикация от Мария П (@maria_politova) Дек 13 2017 в 5:21 PST

Степан заявил, что Мария была по-настоящему уникальным человеком, которому просто не повезло в жизни. "Странная, интересная, яркая, выразительная, наивная, смешная… Она была угловатая, немножко несуразная. Она была не злая", – отметил Меньщиков.

Напомним, Мария Политова пропала в начале декабря. Тревогу забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная. Артем признался, что у Марии психические отклонения.