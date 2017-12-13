Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Подмосковье
Тело Марии Политовой было обнаружено на дачном участке в Щелковском районе Московской области сегодня, 13 декабря, передает Telegram-канал Mash. Причины смерти не ясны, однако, по некоторой информации, девушка отравилась таблетками, сообщает телеканал "360". На месте работают следователи.
Напомним, в начале декабря в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Марии Политовой. Тревогу забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная.
Артем признался, что у Марии есть психические отклонения. "У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий: она принимает препараты и выезжает куда-то в лес", – рассказывал журналистам мужчина.
Вскоре появилась информация, что девушка отправилась в Мурманскую область, чтобы увидеться с бывшим возлюбленным, которого никак не может забыть. Однако эти сообщения оказались ложными.
Мария Политова приходила на телепроект "Дом-2" три раза – в 2006 году, 2007-м и 2010-м. В последнее время девушка работала визажистом, моделью, художником. Если пролистать официальную страничку Политовой в социальной сети Instagram, можно обратить внимание, что она заполнена селфи, фотографиями работ, котов и любимого мужчины.
Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося
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