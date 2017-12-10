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Шоу-бизнес

Муж пропавшей звезды "Дома-2" сделал важное заявление

Мария Политова. Фото: instagram.com/maria_politova
Правоохранители продолжают поиски таинственно исчезнувшей звезды шоу "Дом-2" Марии Политовой. Ее муж Артем Шануров считает, что полицейские плохо ведут расследование.
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Гражданский супруг Политовой заявил, что ему ни разу не перезвонили после того, как он подал заявление о пропаже возлюбленной. К поискам подключились и волонтеры.

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"А вот полиция со мной больше не связывалась в принципе, поэтому я не уверен, что там вообще что-то делают", – заявил Шануров. Муж исчезнувшей предположил, что правоохранители решили "спустить все на тормозах".

"Пускай организуют нормальный поиск", – призывает он сотрудников полиции. Гражданский супруг пропавшей считает, что публикации в СМИ могут стать пинком для следователей

Кроме того, выяснилось, что Политова страдает биполярным расстройством и находится в сильнейшей депрессии. "Версии могут быть какие угодно. Может, ее в таком состоянии "южные братья" забрали и держат сейчас где-нибудь на даче, не знаю", – цитирует мужа пропавшей звезды "Дома-2" Стархит.

Ранее выдвигалась версия, что исчезновение является обычным побегом. Сожитель Политовой рассказал, что перед уходом из дома она позвонила его матери и сказала, что собирается поехать к ней. Затем, по словам Шанурова, девушка прислала сообщение о том, что передумала и не приедет.

Автор: Евгений Мышко10 декабря 2017, 10:22

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