Взбесившийся Блюменкранц из "Дома-2" оттаскал за волосы тещу

Марина Тристановна выла от боли и материла мерзавца-зятя. Он хотел выбить из тещи дух.

Жуткий скандал случился в семье Блюменкранц из реалити-шоу "Дом-2". Валерию не понравились нелестные слова тещи Марины Тристановны, и он напал на нее – стал бить, таскать за волосы и обзывать грязными словами. Женщина выла от боли и унижения, осыпала зятя проклятиями, ее дочь визжала от страха и умоляла мужа прекратить истязания. Словом, ад.

Свидетелями семейной потасовки невольно стали Марина Африкантова и Роман Капаклы, которым пришлось вмешаться и успокоить разъяренных соседей по телестройке. Если бы влюбленные не находились в тот момент рядом, Тате было бы не так просто прекратить драку – она как могла оттаскивала мужа от матери.

Поклонники комментируют появившееся в Сети грязное видео рукоприкладства: "Если бы на мою маму, мой мужчина косо посмотрел , то этого мужчины в моей жизни больше бы не было! А здесь он матери в волосы вцепился, а Тата его обнимает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мне кажется, это делается всёе ради движухи, чтоб больше про них говорили и показывали", "Блюменкранцев стараются вывести на конфликты, которые бесспорно приносят рейтинги эфирам".

Напомним, что, несмотря на счастливое воссоединение Валерия и Таты, а недавно еще и рождение дочери, Блюменкранц так и не смог найти общий язык с Мариной Тристановной, которая оказалась очень проблемной тещей. Женщина намекает, что вынуждена проживать на проекте с дочкой и зятем, поскольку ей некуда идти. Поэтому Валера ее все время пытается толкнуть, обозвать.