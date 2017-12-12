Бесцеремонные мужики тайно моют грязные руки в супе Рапунцель из "Дома-2"

Вероятно, они туда иногда и харкают. Ведь у беременной звезды "Дома-2" много врагов и завистников.

Ольга Рапунцель порядком надоела и участникам, и зрителям "Дома-2". Несмотря на то что она ждет ребенка, жалости звезда реалити-шоу не вызывает. Участники проекта стараются обойти беременную девушку стороной и сократить общение с ней до минимума. Но продюсеры заставляют новеньких хоть иногда заходить к ней и устраивать дерзкие провокации – это ведь шоу!

Например, к ней на кухню тайно заслали Евгения Жаркова. Пока Ольга откровенничала с ним о подлости Дмитрия Дмитренко и о том, как переживает беременность, Евгений развлекал себя как мог. Он выпил чая, а потом подошел к плите, на которой стоял свежеприготовленный Оленькой суп. И помыл в нем грязные руки.

Правда, зрители такое поведение бесцеремонного гостя осудили. "Я тоже Рапу не люблю, но это уже перебор", "Мальчику повезло, что Рапка не увидела, а то не выйти ему живым из ее логова", "Как бы раньше срока не разродилась, когда про суп узнает", – приводит злорадные комментарии поклонников проекта портал dom2reality.ru.

Но нашлись и те, кто посоветовал Жаркову харкнуть в варево Рапунцель и размешать – мол, наваристее супец будет. Вероятно, кстати, многие участники проекта так и делают – Рапунцель всячески стараются выжить с проекта, где она ведет себя не лучшим образом. У беременной звезды "Дома-2" много врагов и завистников.