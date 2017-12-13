Жадной Распутиной изощренно отомстили

Один из патриархов советской и российской эстрады Павел Шахнарович рассказал, как устраивал выступления Маши Распутиной. После неприятного инцидента с артисткой Шахнарович ей изощренно отомстил.



Павел Шахнарович в своих мемуарах рассказал о том, как организовывал концерт, на который пригласили Машу Распутину. Однако тогдашний муж и директор артистки Владимир Ермаков отказался привозить ее, заявив, что в другом месте им за выступление обещают автомобиль. "А со мной за эти юбилейные концерты должны были расплатиться автомобилем. И чтобы спасти положение, мне пришлось от него отказаться и отдать его Распутиной и Ермакову", – рассказал Шахнарович.

По его признанию, супруг Распутиной страшно выводил его из себя, потому что задавал вопросы, а когда получал ответы, немедленно их забывал и спрашивал снова. "В процессе общения он произвел на меня впечатление просто фантастического идиота. По интеллекту его превосходила даже дверная ручка", – высказал свое мнение Шахнарович.

Впрочем, не очень приятное впечатление оставила о себе и Маша Распутина. На выставке народных умельцев артистка буквально влюбилась в ларец из ивовых веток. Она взяла его в руки и так и не вернула на выставку. "Сунула под мышку и ушла. Все просто обалдели", – поведал патриарх эстрады. Шахнаровича начали уговаривать, чтобы он попросил Распутину вернуть экспонат, но не тут-то было. "Даже слушать не хочу! Не портьте мне настроение. Все равно я ничего отдавать не буду!" – привел слова Распутиной в своих воспоминаниях Шахнарович.

Организатор признался, что нашел способ поквитаться с певицей. "Думаете, ей было стыдно? Нисколько! Но я хорошо отыгрался на ней и за ларчик, и за автомобиль, и за все остальное. Поскольку Машу невозможно было убрать со сцены, пока она не выдаст весь свой репертуар, я поставил ее в самый конец программы. В принципе, выступать последним всегда считалось престижным. Но из-за большого количества артистов концерт получился о-очень длинный. И к выходу Распутиной зрители были настолько уставшими, что уже толком не аплодировали и думали, как бы все это поскорее закончилось", – цитирует отрывок из мемуаров Шахнаровича Eg.ru.

После первого же концерта Владимир Ермаков пришел к организатору и попросил его переставить Распутину, однако тот наотрез отказался. "И во все остальные дни Распутина уходила со сцены под три жидких хлопка", – завершил свой рассказ Павел Шахнарович.