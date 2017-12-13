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Люди кланяются и целуют руки ушлой Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Бывшая жена Джигарханяна стала главной светской звездой сезона. Она упивается славой и богатством.
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Прежде о Виталине Цымбалюк-Романовской мало кто знал. В новостях мелькало, что юная пианистка из Киева охмурила престарелого Джигарханяна. Вначале была безмолвной помощницей, которая подавала актеру чай, потом стала концертмейстером у него в театре, затем замом и, наконец, генеральным директором. 

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"Цымбалюк прекрасно оценила ситуацию: перед ней – пожилой человек, порой неадекватный, жена где-то далеко – и умело воспользовалась ею. Она была всегда рядом, ему льстило, что его сопровождает молодая женщина. Когда Армен Борисович оказался в полной ее власти, она стала умело им манипулировать: то условие поставит, то поплачется, то попросит... Так она тихой сапой из него все и вытаскивала", – считает бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова.

"Виталина уверенно шла к своей цели. Не думаю, что у нее сразу же были наполеоновские планы всем завладеть. Аппетит приходит во время еды. О, получилось! О, и здесь тоже удалось! И постепенно-постепенно она поняла, что он поддается. Виталина ловила моменты, а главное – использовала их в свою пользу. И все же мне кажется, ей поначалу не верилось в свой успех, настолько стремительно и беспрепятственно она взлетала по карьерной лестнице", – цитирует Власову "Караван историй".

Попутно Цымбалюк-Романовская обрастала недвижимостью – сегодня она владеет тремя квартирами в Москве общей стоимостью в 100 миллионов рублей. Сколотила она и приличный капитал. Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов в интервью "КП" рассказал: "Мы выяснили: Цымбалюк вывела со счетов мужа 13 миллионов рублей. Самая очевидная сумма – четыре миллиона рублей, которые Виталина сняла с его счета, пока Армен Борисович был в больнице. Кроме того, она без ведома Армена Борисовича присвоила часть денег от продажи половины квартиры в Староконюшенном переулке, которую он получил после раздела имущества с бывшей женой Татьяной Власовой. Очевидно, что Виталина готовилась к разводу".

Зато после развода она стала настоящей звездой. Сегодня она выступает с сольными концертами, участвует в гламурных фотосессиях, ее наперебой зовут в телешоу, на светские гулянки и премьеры. Причем сажают в директорские ложи на лучшие места, угощают и ублажают. Недавно, например, Виталина блистала в дорогом дизайнерском платье из перьев на премьере "Пиковой дамы" в "Геликон-опере". Корреспондент Dni.Ru стал свидетелем, как народ без конца брал у нее автографы, делал с ней селфи, многие люди даже целовали ей руки, кланялись в пояс и осыпали комплиментами – мол, красавица, чаровница, нимфа!

Ушлая Виталина, очевидно, упивается славой и богатством. Ведь она – завидная невеста! – стала звездой сезона наряду с дважды изнасилованной Дианой Шурыгиной, трижды избитой Аленой Кравец и родившей от певца Ольгой Казаченко. 

Автор: Иван Губкин13 декабря 2017, 11:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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