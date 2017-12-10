Цымбалюк-Романовская веселится после скандала
Виталина Цымбалюк-Романовская стала самым обсуждаемыми героем года, наряду с дважды изнасилованной Дианой Шурыгиной и трижды избитой Аленой Кравец.
Прежде Виталина была в тени знаменитого мужа, посвящала себя ему – кормила из ложечки, наваривала на пару с мамой вкусный клюквенный компот и водила под ручку. Но теперь забота о старике в прошлом. Скандальный развод позади, пора и о себе подумать.
Впервые после событий последнего месяца Виталина вышла в свет. В день своего 39-летия она посетила премьеру оперы Чайковского "Пиковая дама" в театре "Геликон-опера", в постановке Дмитрия Бертмана.
Публика узнала Виталину, многие зрители подходили к ней поздороваться, подбодрить и сделать с ней совместное фото на память. Виталина была в сопровождении своей помощницы. Для премьеры в "Геликоне" бывшая супружница Джигарханяна выбрала платье нежно-розового цвета, украшенное лебяжьем пухом.
"Я на три с половиной часа перенеслась в иной мир, оставив все свои земные переживания далеко за пределами своей души. В это вечер я еще раз поняла, что музыка способна исцелять даже самую раненную душу...", – поделилась Виталина радостью с Dni.ru.
Лора Горбунова назвала своего наставника уникальным
Певица осталась полностью довольна итогами масштабного ремонта
Конкурс выиграла певица Гузель Хасанова
Звездная пара приняла участие в записи передачи "Смак"