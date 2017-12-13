Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщил в откровенном интервью о том, как еще в прошлом году актер хотел выгнать Виталину Цымбалюк-Романовскую. Однако тогда приятель смог помирить супругов.

Разрыв Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской вот уже несколько месяцев обсасывается общественностью и журналистами. Пикантности ситуации добавляют финансовые разбирательства – говорят, Виталина сняла со счетов актера более десяти миллионов рублей.

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов рассказал: "Мы выяснили: Цымбалюк вывела со счетов мужа 13 миллионов рублей. Самая очевидная сумма – четыре миллиона рублей, которые Виталина сняла с его счета, пока Армен Борисович был в больнице. Кроме того, она без ведома Армена Борисовича присвоила часть денег от продажи половины квартиры в Староконюшенном переулке, которую он получил после раздела имущества с бывшей женой Татьяной Власовой. Очевидно, что Виталина готовилась к разводу. Не могу разглашать детали, но все, что мы узнали, передали в Следственный комитет".

Журналисты поговорили с другом актера Артуром Согомоняном. Он прокомментировал обнародование домашнего видео, на котором Джигарханян выпивает и называет кого-то "дешевкой". Согомонян выразил уверенность в том, что ролик показала бывшая молодая жена артиста.

"Недавно на телешоу Виталина показала домашнее видео. Мы решили ответить на это юридически. Виталина без согласия человека вынесла личную информацию на публичное обозрение. На нее уже заведено дело по установке скрытых видеокамер в кабинете Армена Борисовича, и это видео будет дополнительным материалом. Кстати, следователи выяснили, что скрытые камеры устанавливал отец Виталины, которого она приняла в театр на должность инженера", – сообщил Согомонян.

Друг Джигарханяна назвал "чудовищным фарсом" то, что "устроила" Цымбалюк-Романовская, и дал понять, что очень жалеет, что когда-то помирил супругов после размолвки. "Армен Борисович хотел выгнать ее еще в прошлом году, жаль, что я тогда не поддержал его, а наоборот, помирил их. Тогда Виталина плакала, говорила: "Больше так не буду". Она же и раньше снимала его деньги со счетов. А сейчас, когда я смотрю на выписки из банков, понимаю, что извинялась она лишь для того, чтобы выиграть время. И успеть забрать у него все, что было", – цитирует Артура Согомоняна сайт "Комсомольская правда".