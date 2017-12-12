Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак

Ведущий передачи "Время покажет" на Первом канале Анатолий Кузичев ответил на критику Ксении Собчак. Журналист рассказал, что был готов к такому отношению со стороны телеблондинки.

"В целом претензия Ксении – бессмысленная и жалкая, как любое оправдание после проигрыша. У нас, конечно, нет задачи состязаться с гостями. Есть задача сделать дискуссию, причём интересную и содержательную. Это наша работа. Но я готовился и смотрел, как Ксения выступает в других передачах, и понял, что она воспринимает это, конечно же, как дуэль, как состязание", - приводит слова Кузичева радиостанция "Говорит Москва".

Журналист уверен, что Ксения Анатольевна заранее отнеслась к шоу предвзято: "Более того, было оскорбительное и хамское ее замечание "я пришла сюда как в общественный туалет". Зажимая нос, она говорила это на канале "Россия". Поэтому понятно ее настроение и ее отношение, с которым она приходит на федеральные каналы. Мы к этому отношению готовы".

Анатолий Кузичев дал оценку и умению возможного кандидата в президенты России вести дискуссию. По словам журналиста, Ксения Анатольевна пришла в студию с одной остановкой – рассказывать ранее заученную программу. "Более того, я знаю ее прием. Вчера она попыталась его в полной мере продемонстрировать. Нести такой патетический, демагогический, а главное громкий поток. Барабанить. Но мы ее время от времени прерывали", – заявил Кузичев.

Несмотря на все недостатки Собчак, ведущий отдал ей должное. "При этом к Ксении я отношусь с уважением. Она держит удар. Она боец. Но это, к сожалению, единственное качество, которое у неё есть, чтобы претендовать на пост президента Российской Федерации. Минимального знания фактуры, умения слушать, умения перестроиться пока нет", – считает соавтор программы "Время покажет".