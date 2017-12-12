Собчак после позора на Первом канале: Я побывала в аду

Ксения Собчак поучаствовала в передаче "Время покажет", где не смогла ответить, сколько стоит проезд в метро. В свое оправдание телеблондинка написала пространный опус, в котором сравнила шоу с адом.

На своей официальной страничке в Instagram Ксения Собчак опубликовала изображение ведущего шоу "Время покажет" Артема Шейнина в маске и высказалась о своем участии в передаче. Ксения сравнила программу с адом. "Сегодня мне повезло – я побывала в аду. Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю – есть. И называется она "программа "Время покажет" на Первом канале (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак.

Далее Ксения без экивоков сообщила, что на передаче на нее вылили "ведро г***на", за что даже поблагодарила, отметив, что это "важный и ценный урок". "Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата", – высказала свое мнение Собчак.

Однако блондинка выразила уверенность, что "все это не по-настоящему", потому что "видела это своими глазами". "Это морок, пена. Это даже не нужно лечить, нужно просто завинтить вентиль вашего г***нопровода. И люди на следующий же день очнутся, как после страшного сна, с ужасом и страхом спрашивая: с нами ли все это было?" – рассудила она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 11 2017 в 11:21 PST

Затем кандидат в президенты кинулась в наступление. Она заговорила об откровенной лжи на шоу. "Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно. Что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей. Что можно с оскорбленным лицом кричать на всю страну, что на территории Украины никогда не было ядерного оружия, что у нас с Украиной не было договора о дружбе и сотрудничестве, что пенсия в России не 7600, а целых 11300", – перечислила блондинка.

Наибольшее возмущение у Собчак вызвало то обстоятельство, что ее слова на передаче якобы "переврали" и даже приписали то, что она не говорила. "Посмотрите, как ведущий, который, ухмыляясь, говорил, что страна хочет знать именно его мнение заканчиваете передачу. Моей цитатой. Где я говорю, что "мой бренд эта такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги". После серии довольно глупых обвинений ведущий заканчивает передачу: "но я не прочел конец цитаты. Вот она: "и вся эта машина создана исключительно для зарабатывания денег". Зал аплодирует, начинается реклама, а я понимаю, что я говорила совсем другое. Я сказала "И я очень стараюсь это перебороть" 😳", – оправдалась в заключение Ксения Собчак.