Собчак опозорилась в эфире Первого канала

Ксения Собчак не смогла ответить на вопрос ведущего Первого канала о том, сколько стоит поездка в метро. Зрители немедленно накинулись на кандидата в президенты с критикой.

Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента, дала интервью в рамках передачи Первого канала "Время покажет". Телеблондинка, облаченная в темные штаны и черный пиджак, под которым виднелась футболка с надписью "Собчак против всех", вещала о низких пенсиях и пособиях по уходу за ребенком, на которые якобы нельзя ничего купить.

Тогда ведущий поинтересовался у Ксении, сколько стоит поездка в метро. Собчак немедленно отреагировала: "А у вас другие вопросы есть? Меня в прошлый раз спрашивали про хлеб. Я сказала, что он стоит 40 рублей. Вы считаете, что этим определяется, радеет человек за народ или нет?" Зато Ксения назвала сумму своего ежегодного дохода – около двух миллионов долларов.

Многочисленные зрители в комментариях к передаче немедленно высказались относительно интервью Собчак. По мнению некоторых пользователей Сети, Ксения выступила достойно, несмотря на явный провал в вопросе стоимости проезда в метро. Другие комментаторы оказались куда более негативно настроенными.

"Я собираюсь стать президентом", Но я "Против всех" забыла уточнить на своей футболке – против кого??? Людей? это логика собчак.. А если учесть ее предыдущие заявления о том, что "Я-мизантроп!", вполне понятно, что мадам против людей!!! И не раз заявляла о том, что она ненавидит людей, особенно "нищебродов" и детей "нищебродов".. Так, как понять позицию этой женщины???!!! Она чего, вообще, хочет??!! Скандалов, шоу, рейтинга или она действительно хочет стать президентом "генетического отребья???!!!", а отребье, надо напомнить для тех, кто не в курсе -это мы, а благородное сословие -это, конечно же, она..﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Кто вообще протаскивает эту хабалку на ТВ?", "А у тебя ,Ксюша, дома нашли миллион евро, откуда, дорогая?Где заработала?﻿", "Ксюша не знает сколько стоит проезд в метро... И она еще будет нас защищать?! Стыдоба!" – высказались комментаторы в Сети.