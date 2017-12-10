Собчак досталось за руки-сардельки

Скандально известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на светскую львицу Ксению Собчак. Ведущей и потенциальному кандидату в президенты досталось за кладовые жиры на руках.

Внимание Миро привлекли узкие плечи Собчак. По ее мнению, в данном случае это сложно назвать привлекательным

"Узкие плечи и широкая жопа, что мы и наблюдаем у комичного кандидата в президенты России – ужасно некрасивое сочетание", – написала она. Миро добавила, что вообще не считает женщин с фигурами типа "динозавр" не самыми сексуальными.

Блогер считает, что ни один уважающий себя дизайнер не выпустит такую широкозадую модель на подиум. "А руки? Какая вменяемая женщина оголит такое? Это же не руки! Это бесформенные сардельки!" – уверена Миро.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 22 2017 в 11:08 PST

Звезда "Живого журнала" вопрошает: неужели светская львица сама не замечает недостатки своей фигуры? "Там, где у красивой женщины мы наблюдаем изящный рельеф, у Ксении находятся кладовые жира", – вынесла вердикт она.

Отметим, что Ксении Собчак часто достается и от простых пользователей Сети. Часто критика появляется под фотографиями звезды в Instagram.

Обычно Собчак ругают за выбор наряда. Тем не менее, есть и те, кто не находит и фигуру светской львицы хоть сколько-нибудь привлекательной.