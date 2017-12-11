Певцов рассказал о предсмертных муках онкобольного Броневого

Леонид Броневой служил в "Ленкоме" с 1988 года. Он из числа тех, кто принес славу этому театру. Проститься с легендарным актером, скончавшимся 9 декабря на 89-м году жизни, пришли близкие и коллеги по сцене. Среди них был и Дмитрий Певцов, который играл с Броневым в нескольких спектаклях.



Последней совместной работой двух звезд "Ленкома" стала постановка "Дня опричника", в которой Броневой появился в образе князя Собакина. Его вывозили на сцену в инвалидном кресле, но какой высочайший уровень актерской игры он при этом демонстрировал! Об этом во время панихиды Певцов и рассказал корреспонденту Dni.Ru.



"Леонид Сергеевич играл последние спектакли, превозмогая адскую боль (из-за преклонного возраста и больных сосудов у него начались неприятные проблемы с ногами, а потом стало известно и про онкологию – последний месяц Броневой провел в реанимации 2-го хирургического отделения Городской клинической больницы №51), – вспоминает Певцов. – Ведь купившим билеты зрителям все равно, как ты себя чувствуешь или кто у тебя умер. Его привозили на спектакль, он надевал кепку и сидел в уголке, готовясь к своему выходу. Надо заметить, что Броневой был очень щедр на похвалы молодым коллегам. В нашей эгоцентричной и циничной профессии это не принято. А он мог подойти и сказать: "Ты сегодня очень хорошо сыграл!" Ходишь потом весь день и думаешь: чего же такого хорошего я там сыграл?.."

"Леонид Сергеевич был очень прямым человеком, – продолжает Певцов. – Мог сказать о ком-то: "Артист он никакой, зато человек – полное говно". Вот в этом афоризме весь он. Удивительно, его многие фразы становились крылатыми, уходили в народ. Хотя я не помню, чтобы Броневой смеялся – только улыбался. Как и все настоящие клоуны, он не был веселым в жизни".

"Марк Захаров долго собирал удивительную актерскую палитру, чтобы раскрасить "Ленком", – заверил Певцов. – Но с годами она все тускнее – исчезают главные цвета. Мы потихоньку сиротеем. Вот и Броневого не стало. Мне кажется, кстати, он сам до конца не осознавал, какой мощи и сил дал ему Господь талант".