Прощание с Броневым прошло без аншлага

Леонид Броневой – актер милостью божьей. Он сыграл в 40 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино – "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Небеса обетованные". Еще больше у него было ролей в театре. Но проститься с легендарным артистом пришло намного меньше людей, чем, скажем, на панихиду по Вере Глаголевой или Дмитрию Марьянову...

Улицу Малая Дмитровка, где находится московский театр "Ленком", оцепили с раннего утра. Несколько рядов металлических заграждений, десятки полицейских – все ждали толп народа, как было на похоронах даже менее прославленных артистов. Но то ли моросящий дождь подвел, то ли живший вне скандалов и бесконечных хождений по телеэфирам Леонид Броневой не так интересен молодежи, но проститься с ним пришли лишь около 200 человек из 12-миллионного города.

Из самых известных на траурной церемонии присутствовали актеры Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Елена Коренева, Олег Меньшиков. Последний, кстати, наотрез отказался общаться с журналистами, которые попросили поделиться воспоминаниями о встречах с Броневым. Он спешил от гроба, чтобы поговорить по телефону...

Выступавшие на сцене говорили о непростом характере Леонида Сергеевича, о его требовательности в профессии к себе и партнерам, о высочайшем уровне внутренней культуры. А из динамиков доносилась песня "Не думай о секундах свысока" из 12-серийного советского телефильма Татьяны Лиозновой, в котором Броневой играл Мюллера.

Панихида длилась два часа, после чего криками "Браво!" и аплодисментами гроб артиста проводили на погост. Броневого похоронили на 5-м участке Новодевичьего кладбища. Рядом – могилы Владимира Зельдина, Льва Дурова и Ильи Глазунова.