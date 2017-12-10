Певицу Юлию Началову поймали на странном вождении

Знаменитая исполнительница Юлия Началова попала в скандал. Ее задержали на дороге за странное вождение.

По предварительным данным, сотрудники ГИБДД заинтересовались элитным автомобилем Lexus, когда увидели, что он движется по несколько необычной траектории. Каково же было удивление правоохранителей, когда они узнали, что за рулем иномарки находится певица Юлия Началова.

Алкоголем от исполнительницы не пахло, уверяет Telegram-канал Mash. Тем не менее, по неизвестным причинам Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.

Артистку предупредили, что ее могут лишить водительских прав. Убедить Началову сдать анализы полицейскому не удалось. Видео публикует Life.ru.

Певицу отстранили от управления автомобилем. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.