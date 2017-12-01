Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной

Резо Гигинеишвили опубликовал фотографию, на которой позирует с некой миниатюрной брюнеткой. Подписчики режиссера пришли в ярость от изображения.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо Гигинеишвили опубликовал фотографию, на которой обнимает за шею некую миниатюрную брюнетку. Режиссер подписал снимок на английском языке: "i left my heart in London ❤️🙏", что можно перевести как "Я оставил свое сердце в Лондоне".

Некоторые журналисты пришли к выводу, что Гигинеишвили сфотографировался с новой избранницей. Интересно, что многочисленные подписчики крайне негативно отнеслись к публикации. По всей видимости, комментаторам не понравилось, что рядом с режиссером оказалась не Надежда Михалкова, до недавнего времени бывшая его женой, а другая женщина.

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Дек 1 2017 в 12:47 PST

"Из Нади ❤ вышло уже?(((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Отвратительный тип, хитрый приспособленец и искатель легких путей, а самое страшное – лжец перед Богом. С чисто грузинской помпой обвенчался в монастыре, зная, что не любит он Надю и не боится Бога. Надя очень славная и чистая девушка. А этому везде хорошо, где можно деньги грести (как в России) и выгоду для себя хоть какую-то иметь. Тьфу! Противно! Пусть благодарит, что Михалков порядочный человек, а будь Никита таким же скользким и подленьким, как бывший зятек, много неприятностей имел бы этот прыщавый Ловелас", "Не успел развестись ...... ", "Все логично , предал первую семью , предаст и вторую и 3", "Отвратный. Чем он привлекает-непонятно..... а вот Надя Михалкова – просто прелестное создание) хорошо, что она теперь свободна от отношений с ээээтим", – высказались подписчики.

Журналисты издания "7 Дней", выяснили, что с Гигинеишвили снята известная бизнесвумен Галина Агапова. Она родилась в Санкт-Петербурге, но потом переехала в США. Сейчас живет в столице Великобритании, а в России у нее сеть магазинов одежды элитного бренда. Сколько ей лет доподлинно неизвестно, но в Сети есть сведения, что она была в браке почти 20 лет. При этом неизвестно, состоит ли она до сих пор в брачных отношениях или разведена.