Михалкова развелась с мужем

Стало известно, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили официально оформили развод. Они стали свободными людьми.

Дочь прославленного режиссера Никиты Михалкова Надежда развелась со своим супругом, деятелем кино Резо Гигинеишвили. Развод был оформлен сегодня, 23 октября, в 380-м судебном участке Пресненского района Москвы, компетентно сообщает "Московский Комсомолец". Но ни Михалкова, ни Гигинеишвили предпочли не сообщать об этом представителям прессы.

О том, что в семье Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили не все гладко, слухи ходили давно. Однако лишь сейчас журналисты выяснили, что 22 сентября Надя подала на развод. "Это серьезный шаг со стороны Нади. Ведь Михалковы славятся крепкими браками, которые пытаются спасти вопреки всему. Но тут отношения дали такую трещину – уже ничем не залатаешь… Они долго старались сохранить семью только ради детей", – рассказали в ближайшем окружении актрисы и режиссера.

Более того, по слухам, у Гигинеишвили появилась другая женщина. По некоторым сведениям, несколько месяцев назад режиссер закрутил роман со светской дамой и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Впрочем, позднее режиссер опроверг информацию об интимных отношениях с миловидной брюнеткой.

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) Авг 22 2016 в 10:50 PDT

Несмотря на разрыв, Михалкова и Гигинеишвили сумели сохранить человеческие отношения. К примеру, на недавней кинопремьере Надежда и Резо появились вместе. Напомним, слухи о том, что Михалкова и Гигинеишвили расстались после восьми лет брака, возникли в одном авторитетном глянцевом журнале еще в августе прошлого года. У актрисы и режиссера двое детей – шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

