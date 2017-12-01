Пугачева и Самойлова делят одного мужчину

Юлия Самойлова стала специальной гостьей церемонии вручения наград "Высшая лига", которую проводит "Новое радио". За кулисами премии с артисткой пообщался корреспондент Dni.Ru.

Юлия, как часто сегодня Вы выходите на сцену?

В последнее время это случается очень часто. На днях я выступала в Амстердаме, теперь улетаю во Францию. Много концертов и по России. Я рада возможности выступать и радовать людей.

Сцена приносит Вам ощутимый доход?

Конечно. После проекта "Фактор А" пение стало моей основной профессией. Вообще, музыка – наш семейный бизнес. Ведь мой муж Алексей является моим же концертным директором. Его сестра Алена тоже работает в моей команде. Мы сплотились и все делаем вместе.

В Новый год будете выступать с концертами, давать корпоратив?

Мы планируем отстреляться до праздника, а потом отдыхать. Сейчас у нас есть договоренность про пять выступлений до Нового года.

Вы всегда очень элегантно одеты, накрашены и причесаны. Кто помогает Вам быть красивой?

Еще с проекта "Фактор А" я дружна со Светланой Антоненко – она помогает мне делать макияж. Стилист Максим Сытнянский занимается моими волосами. А платья я подбираю или сама, или с помощью Алишера, который создает новые смелые образы для Аллы Пугачевой.

Получается, что Вы с Примадонной делите одного мужчину, который делает Вас обеих неотразимыми. Пугачева, кстати, никак не реагирует на выдумки прессы о себе. А Вы как к журналистским байкам относитесь?

Я тоже не читаю всю ту чушь, которую сочиняют. Обо мне всегда писали не только хорошо, но и в негативном ключе, я к этому привыкла и уже не огорчаюсь.

Чем увлекаетесь, помимо музыки?

Люблю рисовать, хотя в последнее время из-за занятости не получается этим заниматься. Особенно мне нравится расписывать яйца – проделываешь маленькую дырочку, выливаешь содержимое и начинаешь творить.