Пугачева и Самойлова делят одного мужчину
Юлия, как часто сегодня Вы выходите на сцену?
В последнее время это случается очень часто. На днях я выступала в Амстердаме, теперь улетаю во Францию. Много концертов и по России. Я рада возможности выступать и радовать людей.
Сцена приносит Вам ощутимый доход?
Конечно. После проекта "Фактор А" пение стало моей основной профессией. Вообще, музыка – наш семейный бизнес. Ведь мой муж Алексей является моим же концертным директором. Его сестра Алена тоже работает в моей команде. Мы сплотились и все делаем вместе.
В Новый год будете выступать с концертами, давать корпоратив?
Мы планируем отстреляться до праздника, а потом отдыхать. Сейчас у нас есть договоренность про пять выступлений до Нового года.
Вы всегда очень элегантно одеты, накрашены и причесаны. Кто помогает Вам быть красивой?
Еще с проекта "Фактор А" я дружна со Светланой Антоненко – она помогает мне делать макияж. Стилист Максим Сытнянский занимается моими волосами. А платья я подбираю или сама, или с помощью Алишера, который создает новые смелые образы для Аллы Пугачевой.
Получается, что Вы с Примадонной делите одного мужчину, который делает Вас обеих неотразимыми. Пугачева, кстати, никак не реагирует на выдумки прессы о себе. А Вы как к журналистским байкам относитесь?
Я тоже не читаю всю ту чушь, которую сочиняют. Обо мне всегда писали не только хорошо, но и в негативном ключе, я к этому привыкла и уже не огорчаюсь.
Чем увлекаетесь, помимо музыки?
Люблю рисовать, хотя в последнее время из-за занятости не получается этим заниматься. Особенно мне нравится расписывать яйца – проделываешь маленькую дырочку, выливаешь содержимое и начинаешь творить.
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