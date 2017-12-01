Пугачевой запретили делать пластические операции

Пластический хирург оценил лицо Аллы Пугачевой. По мнению эксперта, Примадонне не следует "делать глобальных вмешательств" в свою внешность.

Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлела свое лицо крупным планом без косметики. Снимок получил бешеную популярность среди многочисленных подписчиков и представителей СМИ.

Не остался в стороне и пластический хирург Александр Вдовин. Специалист оценил внешность 68-летней Примадонны. Он высказал уверенность, что артистка не раз ложилась под нож.

"Алла Борисовна, безусловно, прибегала к пластике. Начала она делать себя, на мой взгляд, в возрасте около 35 лет. Первой операцией Примадонны была липосакция. Излишки жира ей удалил известный врач Жан Жак. Что касается остального, то я могу предположить, что Пугачева провела несколько челюстно-лицевых операций, что позволило ей в свои годы выглядеть хорошо", – высказал свое мнение специалист.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 18 2017 в 1:21 PST

Медик заявил, что сейчас Пугачевой следует отказаться от пластических операций. "Глобальных вмешательств в ее случае делать не нужно. К повторным круговым подтяжкам точно прибегать не стоит", – цитирует эксперта "Собеседник".

Пластический хирург, тем не менее, указал Примадонне на возможность изменять свою внешность менее радикальными способами. "Лучше Алле сделать контурную пластику препаратами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция, так сказать, бьютификацию лица", – посоветовал врач.