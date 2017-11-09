Бородину выгоняют из "Дома-2"

Телезвезда Ксения Бородина может присматривать себе новое место работы. К такому выводу поклонники ведущей "Дома-2" пришли после публикации ее мужа.

Курбан Омаров выставил в свой Instagram фото звездной супруги. Пост он снабдил комментарием: "Какая передача и на каком канале стала бы интересней с появлением Ксюши как ведущей?". Подписчики Омарова сразу заподозрили, что Бородина решила сменить работу, и таким образом намекает о своей идее.

Многие из поклонников Ксении решили, что девушка уходит с телестройки не по своей воле. Якобы ее прогоняют с проекта. Другие сразу начали закидывать публикацию Курбана Вариантами, куда может податься Бородина. Тут и "Мужское и женское", и "Давай поженимся" и "Ревиззоро".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 8 2017 в 9:40 PST

Многие уверены, что девушка заслужила своего отдельного проекта. "Она очень грамотно и интересно рассуждает по поводу отношений. Думаю была бы интересна передача, где у неё была бы возможность высказать свою точку зрения, свое мнение", – написал один из комментаторов.

Некоторые уверены, что Ксении Бородиной просто не дают покоя лавры Ольги Бузовой, которая сейчас выступает по всей стране с сольной концертной программой. Мол, девушка тоже решила быть не просто ведущей проекта со скандальной репутацией, но и настоящей артисткой.

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) Ноя 9 2017 в 3:01 PST

Напомним, ранее шоумен Рустам Солнцев рассказал, что между Бузовой и Бородиной застралая вражда. "У этого конфликта давняя предыстория. Он зародился еще в ту пору, когда Ольга превратилась из участницы "Дома-2" в ведущую. Для всех это стало неожиданностью, а Ксюшу и вовсе потрясло. Она такого поворота не ожидала и очень ревностно отнеслась к успеху подруги" – заявил он.

"Успех товарки, с которой работаешь на одном канале и сидишь в одной гримерке, для Бородиной оказался невыносимым. И вот тут началась война: девочки избегают друг друга, сплетничают, пишут друг о друге нелицеприятные посты", – добавил Солнцев.