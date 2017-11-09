Бородина в шоке от затяжного конфликта с Бузовой

Телеведущей очень неприятно. Она возмущена грязными сплетнями.

После первого сольного концерта в Москве Ольга Бузова оставила странный комментарий на своей странице в Instagram. Певица пожаловалась на "мимолетных и фальшивых подруг". По странному стечению обстоятельств, постом о сущности дружбы вскоре поделилась ее напарница по "Дому-2" Ксения Бородина. Поклонники были уверены: девушки заочно поспорили друг с другом.

Этой же версии придерживался и Рустам Солнцев, который лично знаком с Ксюшей и Олей. "У этого конфликта давняя предыстория. Он зародился еще в ту пору, когда Ольга превратилась из участницы "Дома-2" в ведущую. Для всех это стало неожиданностью, а Ксюшу и вовсе потрясло. Она такого поворота не ожидала и очень ревностно отнеслась к успеху подруги, – заявил бывший участник реалити-шоу в интервью Dni.Ru. – Успех товарки, с которой работаешь на одном канале и сидишь в одной гримерке, для Бородиной оказался невыносимым. И вот тут началась война: девочки избегают друг друга, сплетничают, пишут друг о друге нелицеприятные посты".

Ксения долго молчала, но нервы сдали. "Просто неприятно, мы с Олей в шоке от таких сплетен", – цитирует ее аккаунт "Журнал "Дом-2" в Instagram.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Ноя 8 2017 в 11:36 PST

"Не сходила Бородина на ее концерт, меньше стали появляться вместе в кадре, а эти дебильные диванные критики сразу же насочиняли всякой ереси, что они друг друга ненавидят", "Конечно, раздули в соцсетях", – прокомментировали поклонники конфликт, которого, оказывается, и не было.