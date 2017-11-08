Катя Семенова сообщила о своем смертельном диагнозе

Артистка провела на больничной койке целый год. И смогла побороть напасть.

Песни "Школьница" и "На минутку" в 80-е пела, кажется, вся страна, а их исполнительница Катя Семенова давала по 70 концертов в месяц. Также Екатерина снималась в кино, активно гастролировала за рубежом, а ее диски продавались миллионными тиражами. Однако, несмотря на высокие заработки, большого состояния артистка так и не нажила. Сегодня она ездит в метро по пенсионному удостоверению и живет вместе с мужем и собаками в однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей.

Со сцены Катя Семенова ушла на пике популярности. Но только сегодня решилась признаться, по какой причине завершила карьеру и что ей пришлось пережить, оставшись в безвестности. "У меня был очаговый туберкулез с двух сторон, – со слезами на глазах сообщила артистка о своем смертельном диагнозе. – И мне пришлось провести на больничной койке целый год!" По ее словам, этой болезнью она заразилась, будучи еще подростком.

А когда артистка впервые вышла замуж, ее сразила другая – стыдная – напасть. "За годы нашего брака я неоднократно болела не очень хорошей болезнью", – вспоминает Катя.

Она горюет, что тяжелые заболевания извели всех ее родных: "У мамы была саркома легких, а у старшей сестры – рак груди". Подробности непростой личной жизни, борьбы с болезнями и предательства близких Катя Семенова расскажет в программе "Секрет на миллион" в субботу, 11 ноября, в эфире НТВ.