"Уже раз получили по морде": Говорухин призвал бойкотировать "Евровидение"

Станислав Говорухин жестко высказался о "Евровидении". Режиссер призвал бойкотировать песенный конкурс, чтобы "сохранить достоинство".

Руководитель комитета Госдумы России по культуре, режиссер Станислав Говорухин припомнил неприятный инцидент, который произошел с Россией в этом году. Представительницу нашей страны Юлию Самойлову не пустили на территорию Украины, которая была хозяйкой "Евровидения", из-за посещения певицей Крыма. В ответ Первый канал отказался транслировать конкурс.

Говорухин пошел еще дальше и призвал вообще отказаться от "Евровидения". "Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", – цитирует Станислава Говорухина "Московский комсомолец".

Отметим, что с ним солидарны и многие пользователи интернета. "Опять в это дерьмо.... Тошнит уже от этого евровидения... Не нужно оно нам. Позорище, а не конкурс", "Можно бы было уважать нашу страну за отказ выступать в этом шабаше, но нет мы обратно туда лезем .Когда наконец мы уважать себя научимся ?", "После группы "ABBA" Евровидение – сплошной отстой!", "Конечно поедем. Рожу только от плевка вытрем и поедем да еще и деньги заплатим им на следующий У нас таких хватает любителей Соплями умываться", "А сколько было крику, что мы больше никогда не поедем на этот "конкурс чуждых нам ценностей". Оказывается, снова будем участвовать? И, если не займем первого места, как всегда, разоремся о том, что кругом враги? Уж лучше бы обходились без Евровидения. чем слышать по ТВ, и читать в прессе весь этот негатив", – высказались пользователи Сети.

Ранее стало известно, что Россия вошла в список 42 стран-участниц "Евровидения", которое в 2018 году состоится в Португалии. Два полуфинала и финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно в Лиссабоне. Россию на конкурсе должна представить певица Юлия Самойлова.