Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах

Победительница шоу "Битва Экстасенсов" Виктория Райдос рассказала о своей беременности. Ведунья ждет мальчика.

Это будет уже второй ребенок в семье девушки. Сейчас она находится на шестом месяце беременности, и уверяет, что чувствует себя прекрасно. "Чувствую себя хорошо, токсикоз практически не мучает. Планирую работать до последнего. Я снимаюсь, езжу по городам с авторскими семинарами "Магия и энергия рода", а также веду приемы", – рассказала она в интервью журналу StarHit.

Девушка выглядит счастливой и отдохнувшей – в конце лета она вместе с семьей отдыхала в Турции. Рожать Виктория собирается в Петербурге, поэтому с перелетами пока придется повременить. Ребенок должен появиться на свет в начале следующего года.

Кроме того, девушка принимает участие в новом телевизионном проекте "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших", съемки в котором продлятся до начала 2018 года. Несмотря на свою популярность и впечатляющие способности, главным в семье Виктории остается муж Василий, юрист по образованию.

"Супруг принимает основные решения, – рассказывала "СтарХиту" Виктория. – Когда я дома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаем решения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого", – рассказала ясновидящая.

По ее словам, четырехлетняя Варя – очень подвижная и любознательная девочка. Родители записали ее в секцию художественной гимнастики и на развивающие куры для детей. Виктория любит брать дочку с собой в поездки и на съемки, но иногда с ребенком остаются сидеть бабушка или отец.