Юлия Ковальчук восхитила идеальной фигурой после родов

Юлия Ковальчук, пришедшая на сольном концерт Алексея Чумакова, поразила видом. Девушка выглядела стройной и подтянутой, хотя всего все три недели назад стала мамой.

Для концерта она выбрала платье с цветочным принтом и вишневый бархатный жакет. Наряд подчеркивал стройную фигуру певицы, что не осталось незамеченным.

Поклонники тут же отметили, что Юлия вернулась в идеальную "дородовую" форму. "Красавица!!!! Платье супер", "Юлечка, выглядите просто прекрасно", "Отлично выглядите! Платьишко супер", – написали фанаты в комментариях под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

"Я и сама не ожидала, что уже вернулась в форму, а вы мне об этом напомнили!" – ответила поклонникам Ковальчук.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Ноя 4 2017 в 12:13 PDT

Напомним, 13 октября у Юлии и Алексея родилась дочь. Чумаков подчеркнул, что ребенок у них появился естественным путем, без посторонней помощи. Певец присутствовал на родах и теперь с удовольствием выгуливает новорожденную дочь.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Сен 27 2017 в 11:36 PDT

До крестин родители не говорят имени малышки и не показывают ее. Но Алексей признался, что девочка больше похожа на него. Семья живет в большом двухэтажном доме в Подмосковье.