Жена бросила онкобольного Гайдуляна

От Андрея Гайдуляна ушла жена Диана Очилова. К такому выводу пришли поклонники артиста, просмотрев соцсети пары.

Супруга звезды сериала "СашаТаня" косвенно подтвердила, что у нее не все гладко в отношениях с Андреем. Посетив сольный концерт Ольги Бузовой, девушка заявила, что ей очень близко и понятно, о чем поет блондинка.

"Спасибо тебе за космический концерт. Энергетический зарядила всех своих людей #моилюди. А если честно , раньше слушала твои песни и понимала что ты растешь с каждой минутой, Но сейчас они просто мое душевное состояние", – написала в Instagram Диана (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Заявление девушки обеспокоило поклонников звезды сериалов Андрея Гайдуляна. Фанаты не на шутку взволнованы возможным разладом в его семье. От внимательных глаз общественности не укрылся и тот факт, что актер и его супруга уже давно не публиковали в соцсетях совместных снимков. Обычно неразлучные Андрей и Диана стали выходить в свет поодиночке, а последнее фото, на котором они запечатлены вдвоем, датировано в микроблоге концом июля.

"А где муж, Диана", "Вы с Андреем расстались?" "А супруг то куда пропал", "Что-то в последнее время не видно мужа, где он", – написали в комментариях под фото озадаченные фанаты Гайдуляна. Очилова оставила эти вопросы без ответов.

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Ноя 3 2017 в 5:51 PDT

Напомним, в сентябре 2016 года Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в одном из московских ЗАГСов. Церемония была скромной. Для празднества Андрей и Диана выбрали Италию.

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Ноя 10 2016 в 12:17 PST

Перед этим Андрей и Диана пережили тяжелейший период. Всю осень 2015 года актер проходил курс химимотерапии в одной из ведущих клиник Германии, спасаясь от рака. Уже спустя полгода Андрей сообщил в своем блоге долгожданную новость: все самое страшное позади.

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Июл 31 2017 в 11:16 PDT

Болезнь отступила. Немаловажную роль сыграла и Диана Очилова, которая отправилась вместе с возлюбленным на лечение и не оставляла его ни на минуту. Вскоре после выздоровления Андрея влюбленные внезапно объявили о расставании, чем буквально потрясли друзей и прочую заинтересованную общественность. Но спустя какое-то время чувства все-таки взяли верх.

