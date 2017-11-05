Жена бросила онкобольного Гайдуляна
Супруга звезды сериала "СашаТаня" косвенно подтвердила, что у нее не все гладко в отношениях с Андреем. Посетив сольный концерт Ольги Бузовой, девушка заявила, что ей очень близко и понятно, о чем поет блондинка.
"Спасибо тебе за космический концерт. Энергетический зарядила всех своих людей #моилюди. А если честно , раньше слушала твои песни и понимала что ты растешь с каждой минутой, Но сейчас они просто мое душевное состояние", – написала в Instagram Диана (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Заявление девушки обеспокоило поклонников звезды сериалов Андрея Гайдуляна. Фанаты не на шутку взволнованы возможным разладом в его семье. От внимательных глаз общественности не укрылся и тот факт, что актер и его супруга уже давно не публиковали в соцсетях совместных снимков. Обычно неразлучные Андрей и Диана стали выходить в свет поодиночке, а последнее фото, на котором они запечатлены вдвоем, датировано в микроблоге концом июля.
"А где муж, Диана", "Вы с Андреем расстались?" "А супруг то куда пропал", "Что-то в последнее время не видно мужа, где он", – написали в комментариях под фото озадаченные фанаты Гайдуляна. Очилова оставила эти вопросы без ответов.
Напомним, в сентябре 2016 года Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в одном из московских ЗАГСов. Церемония была скромной. Для празднества Андрей и Диана выбрали Италию.
Перед этим Андрей и Диана пережили тяжелейший период. Всю осень 2015 года актер проходил курс химимотерапии в одной из ведущих клиник Германии, спасаясь от рака. Уже спустя полгода Андрей сообщил в своем блоге долгожданную новость: все самое страшное позади.
Болезнь отступила. Немаловажную роль сыграла и Диана Очилова, которая отправилась вместе с возлюбленным на лечение и не оставляла его ни на минуту. Вскоре после выздоровления Андрея влюбленные внезапно объявили о расставании, чем буквально потрясли друзей и прочую заинтересованную общественность. Но спустя какое-то время чувства все-таки взяли верх.
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