Юный маг-красавчик расплакался из-за ухода с "Битвы экстрасенсов"

Шоу "Битва экстрасенсов", 18 сезон которого идет на ТНТ, покинул самый юный участник Никита Турчин. 17-летний маг не смог скрыть эмоций от ухода.

"Мне очень обидно, что я покидаю проект. Я не такой, как все. По сути, я был сорным семенем среди злаков", – заявил в прощальной речи Никита.

Юноша посчитал, что организаторы шоу были не справедливы к нему. "Хотя бы одну серию, еще одну. Кому-то вы даете шанс, а кому-то нет", – со слезами на глазах произнес юный ключник.

Ведущий "Битвы" Марат Башаров попытался успокоить мага, отметив, что то, что 17-летний юноша прошел кастинг, попал в шоу и продержался семь выпусков подряд, – большое достижение. Однако Никиту Турчина слова актера не успокоили.



Однако стоить отметить, что за время участия в шоу Никита приобрел славу. Так, количество его поклонников значительно увеличилось, а число подписчиков в Instagram перевалило за 19 тысяч человек. Турчин активно пользуется свалившейся славой. К примеру, юноша занялся рекламой в Instagram и принял участие в Неделе моды в Москве.

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) Май 15 2017 в 3:37 PDT

"Мальчик очень хороший, но экстрасенсорика – это не его вообще", – справедливо заметил один из членов жюри "Битвы экстрасенсов". Кстати, вновь в числе аутсайдеров называлось и имя городского шамана Ивана Шабанова, но в этот раз мужчине повезло.

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) Окт 28 2017 в 12:50 PDT

Последняя серия шоу "Битва экстрасенсов", 18 сезон, вышедшая в эфир в субботу, 4 ноября, стала, по сути, уникальной. Впервые за историю проекта совет жюри принял решение, что по итогам испытаний в белом конверте должны быть фотографии сразу четверых участников. Лидерами недели были названы Жана и Дана Алибековы, Соня Егорова и Константин Гецати. Все они великолепно прошли необычное испытание – спиритический сеанс в прямом эфире.