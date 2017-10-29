Кадони раскрыл секреты "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс и ведущий "Дома-2" Влад Кадони высказался о всевозможных мифах вокруг шоу "Битва экстрасенсов". По его словам, деньги и связи в конкурсе ничего не решают.

Артиста буквально завалили вопросами о разоблачениях и постановках во время записи популярной передачи. Кадони не смог оставить эти нападки без ответа и раскрыл все секреты.

"Во-первых, если бы на "Битве" все решали связи или деньги, фото наверху с рукой, было бы реальностью, можете мне поверить на слово (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написал он под фотографией на своей странице в социальной сети Instagram. По словам Кадони, видеоролики, которые якобы разоблачают обман на шоу, не говорят ни о чем кроме желания отдельных личностей сделать себе имя.

"У "Битвы" нет похожих программ ни по сути, ни по съемочному процессу, отсюда и уникальность проекта, которую так и не может повторить ни один канал", – считает Кадони. Экстрасенс добавил, что те, кто не могут отличить одно шоу от другого, ничего не понимают в телевидении.



Публикация от Vlad Kadoni (@domkadoni) Окт 27 2017 в 3:14 PDT

Ведущий уточнил, что изменил свое отношение к "Битве экстрасенсов". "Я считал, что 17 сезон – это все, край, проект себя изжил. Сейчас смотрю 18 сезон, и признаю, что был не прав", – написал артист.

Кадони заявил, что не хочет защищать репутацию проекта. "Верить или нет – выбор зрителя. Сходите на прием к экстрасенсу и все поймете сами", – заключил он.