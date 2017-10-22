Располневшая на 40 кг клиентка накричала на звезду "Битвы экстрасенсов"

Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева рассказала, как однажды ее на улице встретила клиентка, которая после сеансов с экстрасенсом располнела больше чем на 40 килограммов. Девушка, до этого весившая всего 28 килограммов, не смогла сдержать эмоций.

Экстрасенс Марина Зуева, которая после участия в 18 сезоне "Битвы экстрасенсов" по праву может называть себя звездой шоу, рассказала об одном случае из своей практике. Тогда ей понадобилось спасти сильно исхудавшую девушку.

"Когда увидела ее, то подумала, что передо мной труп", цитирует StarHit Марину Зуеву. "Энергетически она была высушена. В нее вселился сумасшедший дух самоубийцы. Я убирала его…", – добавила экстрасенс. По ее словам, во время их первой встречи несчастная весила всего 28 килограммов. "В итоге через полгода она поправилась и весила уже 70 килограммов", – рассказала экстрасенс.

Во время следующей встречи спасенная девушка не смогла сдержать эмоций и буквально перешла на крик. "Как-то я шла по улице, а она случайно увидела меня: "Марина, моя Марина!". Подумала, кто это такая пухленькая. Она представилась. "Ты чего кричишь? Мне неудобно", – пыталась ее успокоить. "Пусть все знают, что ты спасла меня!" – заявила она", – рассказала экстрасенс.

Публикация от Марина Зуева (@marinazoueva) Окт 17 2017 в 5:29 PDT

Она призналась, что старается помогать всем, а вот наложение порчи для нее наоборот – табу. Кроме того, экстрасенс старается не использовать свой дар при общении с близкими родственниками. Например, своему мужу португальцу Фернандо она ничего не предсказывает. "Дети часто спрашивают: "Мам, ну вот как поступить?" Всегда отвечаю: "Что посеешь, то и пожнешь", – добавила Марина Зуева.

Публикация от Марина Зуева (@marinazoueva) Окт 21 2017 в 12:37 PDT

"Людям нравится заглядывать в будущее, а я не люблю. Я им говорю, а иногда предупреждаю, если вижу какую-то болезнь. И сразу отправляю в больницу! Я – не врач", – подчеркнула она. Кроме того, экстрасенс увидела дату собственной смерти, но призналась, что даже не хочет об этом думать.