Собчак о начале певческой карьеры: Я запою не хуже Нетребко

Светская львица нашла у себя голос. Легендарный композитор и продюсер заинтересовался звездой "Дома-2".

5 ноября день рождения отмечает ведущая "Новой Фабрики звезд" Ксения Собчак. Самой первой, еще накануне дня рождения, ее поздравила команда проекта – МУЗ-ТВ и "фабриканты" презентовали ей торт, из которого прямо на сцене внезапно появился музыкальный продюсер проекта композитор Виктор Дробыш!

Торт несколько часов во время съемок стоял у сцены, ассистенты режиссера очень волновались, как бы Виктору Яковлевичу хватило бы воздуха в этом торте, не забыл бы он микрофон, потому что второго дубля уже не могло быть – сюрприз был бы испорчен.

Но все прошло хорошо, Виктор Дробыш не задохнулся в торте, торт не опрокинулся, микрофон сработал – и сюрприз для Ксении Собчак на сцене "Новой Фабрики звезд" состоялся! "Я, когда вручал тебе цветы, от волнения потерял голос" – признался Виктор Яковлевич Ксении Анатольевне. Собчак, смеясь, парировала: "Вы как русалочка в сказке, отдали мне свой голос, так что теперь я запою не хуже Нетребко!".





Судя по всему, Собчак тешит себя не только мечтами о президентстве, но и о певческой карьере. Смогла же ее коллега по "Дому-2" Ольга Бузова начать певческую карьеру! А у Ксении Анатольевны уж наверняка куда больше возможностей и денег для громкого старта.