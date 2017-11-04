Сотникова пригрозила молодой жене Кузьмина

Вера Сотникова дала откровенное интервью. Актриса рассказала о романе с Владимиром Кузьминым и пригрозила его молодой жене.

Очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала актриса и режиссер Вера Сотникова. Артистка ответила на много вопросов, в том числе откровенно рассказала о романе с Владимиром Кузьминым. Вера отметила, что не отбивала его у Аллы Пугачевой, она принципиально не рушит чужие отношения. На тот момент ей казалось, что между Кузьминым и Пугачевой ничего нет, поэтому позволила себе флирт с ним.

По признанию Сотниковой, она влюбилась в него по нескольким причинам. "Поди откажи такому мужику!" – со смехом сказала актриса. Ее потрясла его скромность. При этом он был щедрым – финансировал ее фильмы, нравился матери актрисы. Сотникова отметила, что была не прочь выйти за него замуж, но ей было и так хорошо, а вот детей она точно не хотела.

Они жили вместе на протяжении семи лет. Вначале Сотникова сопровождала Кузьмина в его гастролях, но потом устала. Вера его не ревновала, а он ее – очень. Хотя, по словам актрисы, она не давала повода. Сотникова полностью благоустроила их дом, знала, где что лежит, даже гвозди купила. Он ей часто признавался в любви, писал любовные записки, некоторые из которых она сохранила до сих пор.

Сотникова не рассказала в подробностях, почему закончились их отношения. Она лишь призналась, что полюбила другого. Вера сказала об этом Владимиру и заявила, что хочет уйти. Он пытался ее удержать, однако это оказалось невозможно.

Сейчас Кузьмин счастлив в браке с молодой женой по имени Екатерина. Сотникова отметила, что вначале та ревновала, но сейчас уже нет. Более того, у них с Верой теплые отношения. Актриса даже шутя пригрозила Екатерине, если та решит бросить певца.

"Катя, Катя, смотри, не дай Бог уйдешь, найду в том месте и обратно приведу. Мне нужно, чтобы они жили, чтобы он был под присмотром. Я его очень люблю", – призналась Сотникова. По ее словам, Кузьмин необычный человек. "Он всегда был человеком в себе", – объяснила актриса. Его никогда не интересовали развлечения, ему была важна лишь музыка. По словам Веры, Владимир очень замкнутый.

"Сейчас он для меня – Владимир Кузьмин – композитор, певец. Немного дистанцировался", – отметила Вера Сотникова.