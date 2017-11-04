Молодая мать Пелагея выгнала беременную из "Голоса"

Участница шоу "Голос" Анаит Погосян, которая вышла на сцену на девятом месяце беременности, вылетела из проекта. Наставница Пелагея объяснила, почему выгнала будущую мать.

Анаит Погосян выступала в дуэте чешским исполнителем Ладиславом Бурнаром. Члены жюри были восхищены номером, который поставила Пелагея.

Тем не менее, наставнице пришлось принять тяжелое решение. Она выгнала из проекта Погосян, чтобы та могла сосредоточиться на родах. "Через месяц на свет появится новый человек. Я знаю по себе, как важно в этот момент быть сконцентрированным именно на этом процессе", – заявила молодая мать Пелагея.

"Нет ничего важнее чуда рождения новой жизни. Я очень надеюсь на то, что ты поймешь меня и согласишься со мной", – добавила Пелагея. Судя по всему, другие наставники были солидарны с решением певицы: Нагиев не дал им шанса вернуть Погосян в проект.

Примечательно, что будущая мать не держит зла на Пелагею. "Все к лучшему. Я вообще сама по себе не злая. Я думаю, что она понимает, что меня ждет", – твердит она. Погосян заявила, что планирует вернуться на сцену после рождения ребенка и, возможно, примет участие в похожем проекте.