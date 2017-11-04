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Влюбленная участница "Голоса" о связи с Биланом

Анна Просекина и Дима Билан. Фото: vk.com/prosekina
Наставник шоу "Голос" Дима Билан поражает открытостью начинающих исполнителей. Певица Анна Просекина рассказала о своих чувствах к звезде.

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Артистка заявила, что в восторге от общения с Биланом. Она была удивлена тем, насколько открытым оказался певец.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Мы с Биланом все обсудили, я ему рассказала, как у меня дела, как дела у ребят из команды. Мы обменялись эмоциями и мыслями по некоторым вопросам. После окончания съемок он снова увидел меня в коридоре и подошел еще раз, чтобы узнать мое мнение о них", – цитирует ее "Стархит". Просекина добавила, что все команда счастлива работать с таким профессионалом.

Начинающей исполнительнице удалось найти общий язык с коллегами из проекта. "Я уверена, что за всю историю "Голоса" такой состав собрался только у нас. Мы очень дружим и много времени проводим вместе", – отметила Просекина.

Команда даже собирается вместе, чтобы посмотреть эфир "Голоса".  "Думаю, если бы не постоянные съемки, то и Дима Билан с удовольствием бы к нам присоединялся. Он из тех людей, которые всегда открыты к общению и рады тебе", – заявила певица.

Отметим, что Просекину поддерживает на проекте ее молодой человек Алексей. Она играет с возлюбленным в одной группе. Пара осознала, что между ними что-то есть, только после того, как музыканты перебрались в Москву. "Не знаю, переживал ли на шоу за меня кто-то больше, чем он", – признается певица.

Автор: Евгений Мышко4 ноября 2017, 10:14
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