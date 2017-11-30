Королева стала жертвой чудовищного преступления

Наташа Королева высказалась о противоправных действиях мужчины, который для привлечения жертв исполнял ее песни. Артистка уверена, что ее репертуар расслабляет людей.

В Бурятии оперативники задержали мужчину, который в совершенстве знал песни Наташи Королевой. Своим жертвам, с которыми он знакомился в местных барах и ночных клубах, он исполнял исключительно ее песни.

От выступлений нового знакомого, который представлялся деятелем шоу-бизнеса и ходил повсюду с микрофоном, люди млели и приглашали к себе домой. Там любитель песен Королевой менялся: он жестоко избивал своих новых друзей, после чего выносил из квартиры драгоценности. Один мужчина от побоев умер.

Злоумышленник уже признался во всех своих преступлениях. Какой срок получит за свои деяния мужчина, установит суд. Журналисты связались с Наташей Королевой, чтобы узнать ее мнение относительно всей этой неприятной истории. Артистка в шоке от того, что стала жертвой чудовищного преступления. "Почему я все время не по своей воле попадаю в сводки новостей?" – задала риторический вопрос артистка.

Наташа Королева высказала уверенность, что ее репертуар был неслучайно выбран для злодеяний. "Тактика маньяка лично мне ясна. Он воздействовал психологически, так как мои песни позитивно влияют на людей. Те расслабляются и теряют бдительность. Этим мужчина и воспользовался! Надеюсь, больше подобного не повторится", – цитирует Наташу Королеву "Собеседник".