Леонид Агутин: Мне до сих пор за это стыдно

Леонид Агутин высказался о своей работе на телепроекте "Голос". Популярный исполнитель рассказал, за что ему до сих пор стыдно.

Леонид Агутин, наравне с Димой Биланом, Пелагеей и Александром Градским, является наставником в очередном сезоне шоу "Голос". Во время съемок артист посетовал, что в нынешнем сезоне упустил свою фаворитку. Оказалось, Агутину импонировала Марианна Савон из команды Градского.

"Я не пойму до сих пор, какая муха меня укусила, что не повернулся к вам на слепых прослушиваниях. Это очень странно: мне до сих пор за это стыдно. Вы должны знать, что вы совершенно потрясающая певица", – цитирует Леонида Агутина "Собеседник". Коллегу поддержал Дима Билан. "Такой доброй и солнечной энергетики не было давно", – отметил популярный исполнитель.

Ранее в интервью Леонид Агутин признался, что ему не нравится, что половину репертуара в проекте артисты должны исполнять на русском языке. "Вовсе не потому, что я с нелюбовью отношусь к русскому языку, я сам на нем пою и сочиняю. Просто за два минувшие десятилетия из-за жесткого радиоформата – довольно примитивного в музыкальном смысле – мы получили очень простые, невокальные, неконкурсные отечественные песни. Слабые песни. Поэтому, когда мы ищем репертуар на родном языке, для того чтобы участники исполняли его в самом сильном песенном конкурсе страны, выбор у нас скудный. Таких песен, чтобы они были и хорошо известные, и в то же время вокально сложные, единицы!" – высказался певец.

Напомним, участники проекта не могут самостоятельно выбирать песни. Существует список примерно из 300 композиций, на который ориентируются продюсеры и наставники. Важно, чтобы звучащие в передаче песни были разноплановыми, разножанровыми, разностилевыми и разноязычными.

