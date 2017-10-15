Певица устроила скандал на шоу "Голос"

Выступление певицы Сары Окс на слепых прослушиваниях шоу "Голос" не показали в эфире. Дело в том, что девушка. к которой не повернулся ни один наставник. устроила со сцены настоящий скандал.

Сара Окс уверена, что жюри не смогло оценить ее вокальное мастерство из-за крайне неудачного выбора песни. Продюсеры сказали ей петь композицию группы "ВИА Гра" "Бриллианты". Несмотря на сомнения, девушка не стала спорить с профессионалами.

"Пою – никто не поворачивается. Я уже понимала, что происходит и просто начала петь для себя и зрителя. Вставляла в припев слова "Вася" и "Васенька". Если честно, я поиздевалась над ними так, как они надо мной. Уж не знаю, смогли ли они оценить мой номер по достоинству, но то, что Нагиев моментально проснулся, наставники были в шоке и хохотали от души, а зал просто взорвался – это факт", – цитирует Starhit Сару Окс.

На одной песне певица не закончила и поразила жюри авторской песней "Нимфомания". Скандал же разразился после того, как Дима Билан заметил, что "Бриллианты"– не самый удачный выбор для слепых прослушиваний. Девушка взорвалась, ведь не она принимала решение о том, какую композицию использовать. Она уверена, что наставники также знают, что этот выбор за участников делают продюсеры.

Публикация от Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) Окт 13 2017 в 7:47 PDT

"Разумеется, я на эмоциях высказала все, что думаю. Спросила, как его вообще посадили в эти кресла рядом с таким мэтром как Агутин, почему он берет бесталанных артистов, допускает тухляк, да и сам поет не особо. Конечно, все были в шоке", – вспомнила певица.

Дима Билан, впрочем, повел себя как настоящий джентльмен, подошел к сцене и подал руку певицы, чтобы помочь ей спуститься. "Было приятно, что даже после такого скандала, многие работники и участники "Голоса" лично поблагодарили меня за честность и признались, что сами бы не осмелились сказать правду", – рассказала Сара Окс.