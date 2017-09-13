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Странная семья Владимира Машкова

Владимир Машков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Владимир Машков вместе с дочерью Марией дали совместное интервью. Они признались, что их семья странная.
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Владимир и Мария Машкова подняли тему отцов и детей. Популярный актер прекрасно понимает, что мог бы быть лучшим родителем и дедом. "Любить детей и внуков – это нормально и естественно. Ну а насчет опеки… Воспитывать детей я не умею и не собираюсь: чуть что им тыкать, указывать, спрашивать "как ты поел?"... Это немножечко мещанство. Ну, поел и поел, и бог с тобой, не хочешь есть – не ешь. Упал, головой ударился – встань и иди дальше. Я странноватый в этом смысле, побаиваюсь маленьких детей, и они меня побаиваются", – признался Машков.

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Отец и дочь не скрывают, что у них странная семья, выпадающая из общей массы. К примеру, для Марии нормально, если Владимир не поздравит ее с днем рождения или сделает это в другом месяце. Потому что и сама, бывает, так делает. "Хотя в последние несколько лет папа старается не забывать, а в этом году не забыл про день рождения Фани, моей  дочери, и я была счастлива!" – рассказала Мария.

Актриса призналась, что забыла поздравить отца с юбилеем. "Я снималась, у меня была ночная смена. И вот прихожу в свой вагончик, а в телефоне – штук шесть не отвеченных вызовов от "номер засекречен". Я знаю, что если номер засекречен, то это скорее всего папа. Я перезваниваю, он говорит: "Что происходит? Мне президент шлет поздравления, а ты где?"– Вот уж настоящая дочь своего отца..." – цитируют Марию Машкову "7 Дней".

Мария Машкова. Кадр из фильма "Вышибалы"

Со временем актриса стала больше понимать своего именитого родителя. Так, у нее тоже не возникает желания отвечать на звонки в определенные моменты. Мария объяснила: "Когда раньше он не отвечал на мои звонки, мне это было непонятно и обидно. А сейчас, если сложные съемки, у меня просто нет сил что-то хорошее звонящему сказать. Не беру трубку только ради того, чтобы человек не получил за все то, что у меня сегодня не вышло!"

Автор: Наталья Аряева13 сентября 2017, 11:40
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