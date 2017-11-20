Что случилось с лицом 63-летней Успенской

Певицу становится все труднее узнать. Поклонники обсуждают перемены.

На фестивале "Эх, разгуляй!", который состоялся в московском спорткомплексе "Олимпийский", Любови Успенской позволили спеть две песни, хотя остальные артисты выходили на сцену по одному разу. Певица исполнила хит "Любимый" и представила дуэт "Где ты был" с выпускником "Фабрики звезд – 4" Домеником Джокером.

"У меня сегодня день полон важных событий, – похвасталась за кулисами артистка корреспонденту Dni.Ru. – Сейчас поеду открывать собственный караоке-клуб "Люба-Любонька", который расположен в самом центре Москвы. Вообще, уходящий год для меня был очень удачным. Прошлый – тяжелый. А будущий, надеюсь, станет самым лучшим".

Поклонники и журналисты всматривались в лицо 63-летней артистки и пытались понять, что же она сделала с ним. На отретушированных афишах, обложках и публикациях в социальных сетях она выглядит несколько иначе, нежели в жизни.

Говорят, что Любонька не понаслышке знакома с пластической хирургией – на ее счету якобы не одна операция. Мнения об успешности каждой из них сильно разнятся: кто-то считает, что Успенская легко даст фору 20-летним, а кто-то в ужасе закрывает глаза.

Одни пластические хирурги уверены, что Успенская изменила лицо армированными нитями, другие полагают, что вряд ли дело обошлось нитевыми методиками. Мол, звездную внешность от морщин и возрастных складок избавила круговая подтяжка лица, о чем свидетельствуют ставшие более узкими глаза и натянутая кожа.