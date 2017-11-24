Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками

Диана Шурыгина прокомментировала секс-скандал, произошедший с архангельскими школьниками. 18-летняя звезда нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят" высказала мнение, что школьники "глупые" и вообще дети "испортились очень".

Все началось с того, что в Сети появился ролик с бурной вечеринки школьников из Архангельска. На записи два подростка занимались сексом, а их друзья снимали происходящее на камеру, сдабривая комментарии шутками и матом.

Далее участники так называемой вписки записали еще одну сцену, на которой парень и девушка занимаются оральным сексом. При этом подростки, оказавшиеся зрителями этого действа, активно комментировали происходящее (разумеется, тоже не совсем цензурно).

В итоге секс-видео заинтересовались правоохранительные органы, и разразился жуткий скандал. Позднее главная героиня ролика, 14-летняя школьница, заявила, что до этого она не встречалась с молодыми людьми, которые пришли в тот вечер на "вписку", и сообщила, что компания распивала спиртные напитки. Это лишь добавило масла в огонь осуждения и возмущения общественности.

Этот секс-скандал со школьниками не оставила без внимания Диана Шурыгина, в свое время прославившаяся благодаря аналогичной "вписке" в родном Ульяновске. Тогда, правда, Шурыгина заявила, что секс произошел не по ее воле – якобы ее дважды изнасиловали. Тем не менее Диана и ее родные приняли участие в съемке нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят", где подробно обсудили произошедшее.

"Глупые школьники. Те, кто снимали, – в особенности (мозгов нет). Сама жила в деревне, никогда таких историй не было. Сейчас время другое. Дети испортились очень", – в эксклюзивном интервью Dni.Ru высказалась уроженка Ульяновска Диана Шурыгина.

Тем временем по факту порнографического ролика Следственный комитет России по Архангельской области начал проверку. Эту информацию сообщил источник в следственных органах.