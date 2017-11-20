Дважды изнасилованная Шурыгина похорошела после свадьбы

Звезде шоу "Пусть говорят" Диане Шурыгиной явно пошел на пользу отдых от Москвы. Девушка вместе с мужем путешествует по России.

На последней фотографии, которую героиня множества передач предоставила в редакцию Dni.Ru, видно, что знаменитость заметно похорошела. У нее здоровый цвет лица, ухоженные волосы, длинные ресницы и, самое главное, улыбка. Шурыгина выглядит по-настоящему счастливой.

На фотографии, за спинами Дианы и ее возлюбленного, видна стела "Ульяновск/Симбирск". Она находится на въезде в город со стороны Саранска, неподалеку от аэропорта Ульяновска. Видимо, Шурыгина решила осуществить свою задумку, которой ранее делилась с поклонниками. "Мы с мужем решили поехать в Ульяновск к родственникам, ну и по делам", – рассказывала королева телеэфиров Dni.Ru.

Ранее в своем Instagram она намекала на долгую поездку. 7 ноября девушка выложила в свой аккаунт селфи с чихуахуа. "Моя прелесть. Все выходные с нами 😃Выдержал долгую поездку и съемки. Маленький комочек счастья 😍❤️", – прокомментировала фотографию Диана.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Ноя 7 2017 в 3:53 PST

Напомним, в свое время Диана вместе с семьей была вынуждена покинуть родину Владимира Ульянова. После нескольких эфиров программы "Пусть говорят" на Первом канале, где девушка откровенно рассказала об ужасе изнасилования, земляки заплевали и заклевали ее. Пришлось собрать вещи и уехать в столицу.