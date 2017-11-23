После возвращения в Москву Шурыгина заговорила о разводе

Скандально известная знаменитость Диана Шурыгина устала от слухов и решила внести ясность. 18-летняя красотка высказалась о разводе с оператором Первого канала Андреем Шляниным.

Диана Шурыгина активно ведет сразу два аккаунта в социальной сети Instagram. Часто ее публикации дублируются, однако подписи к ним она делает разные. Так, девушка обнародовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном наряде, и в подписи решила прокомментировать информацию о расставании с мужем, оператором Первого канала Андреем Шляниным.

"Хочу опровергнуть слухи, и огорчить хейтеров)) хватит это распространять, никто не собирается разводиться, у нас с Андреем все хорошо💑 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Шурыгина.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на заявление Дианы. "Людям заняться нечем. Я не представляю как ты живешь, когда о тебе и о твоей семье каждый день распространяют слухи..", "Басят такие люди, которые распространяют слухи!!!! Ужасные людишки😵😵🙀😠😠😠😠", "Если судят, значит помнят, что ты есть", "Честно я испугалась! Спасибо что сказала", – прокомментировали сообщение Шурыгиной пользователи Сети.

Не обошлось и без критических отзывов. В частности, на снимке особо внимательные подписчики приметили бюстгальтер, который, по всей видимости, Диана сняла во время примерки свадебного платья. "ЛИФЧИК НА ЗАДНЕМ ФОНЕ😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "лифон бы лучше убрала и вещи свои , позорище... как можно вообще такое выставить?" – застыдили Шурыгину подписчики.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Как писали Dni.Ru, эта история сделала ее одной из самых узнаваемых персон в России.