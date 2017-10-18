Брошенная Бледанс о другой женщине бывшего мужа

Эвелина Бледанс дала откровенное интервью. Комедийная актриса высказалась о разводе с молодым мужем Александром Семиным, объяснив, что он просто не выдержал ее публичности.

Эвелина Бледанс стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", в котором высказалась о разводе с Александром Семиным, ставшим для журналистов и заинтересованной общественности настоящей сенсацией. Актриса призналась, что ее муж всегда очень тяжело переносил ее публичность.

"Все шло к разводу потихоньку. Все началось с неприятной истории, не хочу ее подробно озвучивать. Тогда одна моя безумная поклонница наделала нехороших дел и решила привлечь к себе внимание посредством клеветы на моего мужа. Она выложила в Интернет свои окровавленные фотографии с пробитой головой и рассказала, что это мой муж избил ее, няню. На следующее утро все СМИ написали об этом. К вечеру поступила информация, что та няня умерла. Для Александра это стало большим ударом. Тогда я поняла, что произошел вот этот надлом, надрыв, что он не хочет участвовать в публичной жизни", – рассказала Бледанс.

Несмотря на то, что вскоре выяснилось, что женщина жива и даже попросила прощения, Семин уже не смог терпеть известность супруги. Эвелина пошла мужу навстречу – она стала реже рассказывать и показывать свою частную жизнь в соцсетях. Однако совсем отказаться от публичности Бледанс тоже не могла.

"Я не могу без публичности, без своей профессии, без телевидения. Я не могу без этих откровенных разговоров, это моя карма, моя история. Я думала, что все утрясется и уляжется…" – объяснила актриса. Супруги старались проработать этот вопрос, часто его обсуждая, однако положительных результатов это не дало.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 10 2017 в 2:57 PDT

Информацию о том, что Семин ушел к другой женщине, Бледанс опровергла. "Это неправда, я это знаю. Возможно, я до конца и не знаю, почему так произошло. Может быть, он думал, что мне будет лучше. Я думаю, что он ушел в свою жизнь, которую он хочет делать сам, без публичности. Он еще хочет себя найти, он очень молод", – констатировала Эвелина Бледанс.