Свадьбу Кузина из "Дома-2" омрачило ЧП
Регистрация в ЗАГСе была запланирована на 12:30 22 ноября, однако влюбленные несколько часов безрезультатно прождали под дверью учреждения. Им заявили, что расписаться они смогут только в 17:00. Это сильно огорчило невесту.
"Не знаю, что они там мутят. Договорились на четверг, а он оказался санитарным днем. В пятницу у нас свадьба. Мне не хочется переодеваться и мотаться по пробкам. Сегодня сказали приехать утром. Хорошо, что Женя поехал уточнить. Оказалось, что брак могут зарегистрировать только в 17:00. В пятницу у нас будет выездная регистрация", – поделилась Саша с Dom2Life.
К радости молодоженов, им все же удалось расписаться в намеченный день. Новомосковское отделение ЗАГСа пошло навстречу звездам телестройки. Молодые люди прибыли на церемонию в светлых костюмах. Голову невесты украшала элегантная красная шляпка с белой вуалью.
Евгений Кузин был одет в светлый приталенный костюм-тройку с полосатым галстуком. Он первый получил заветную печать в паспорт. По словам Александры Артемовой, почерк у сотрудницы ЗАГСа красивый. Это подтверждает и выложенная Женей фотография.
После заполнения всех документов для молодоженов наступил самый ответственный момент – влюбленные должны обменяться кольцами. "Оно как раз!" – сказала счастливая Саша. Теперь они с Женей официально муж и жена.
Девушка призналась, что пока планирует оставить свою фамилию. Однако, как только девушка уладит проблемы с документами и получит российское гражданство, обязательно возьмет фамилию мужа.
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